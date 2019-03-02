علماء يرجحون توفر دليل على شبكة بحيرات تحت سطح المريخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رجح علماء أن صورا لفوهات على المريخ تشير إلى أنه كان على الكوكب شبكة من البحيرات تحت سطحه في السابق.

وبحسب دراسة أعدها باحثون في إيطاليا وهولندا، ونشرت في مجلة "جورنال أوف جيوفيزيكال ريسيرتش"، يوم أمس الجمعة، فإن الدليل الجيولوجي على وجود شبكات مياه تحت سطح المريخ يعتمد على صور لفوهات التقطتها مسبارات تابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، ووكالة الفضاء الأوروبية.

وقال أحد العلماء المشاركين في الدراسة، فرانسيسكو ساليزي، الجمعة، بحسب "أسوشيتيد برس"، إن النتائج تؤكد ما ورد في دراسات سابقة، موضحا أن البحيرات تحت سطح المريخ ربما كانت مرتبطة.

يشار إلى أن فكرة وجود مياه على المريخ تستحوذ على اهتمام العلماء بسبب احتمال أن يكون الكوكب الأحمر شهد في مرحلة ما ظروفا أشبه بتلك التي أجازت تطور الحياة على كوكب الأرض.

غير أن أستاذ الجيولوجيا في جامعة براون، جاك موستارد، وهو ليس من المشاركين في الدراسة، شكك فيما جاء فيها، وقال إنه لا يرى دليلا على وجود البحيرات تحت سطح المريخ في البيانات، ومع ذلك أضاف قائلا "لكنني ربما أكون مجرد متشكك في المريخ".