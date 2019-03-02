انت الان تتابع تفاصيل خبر غوايدو يؤكد انشقاق 600 ضابط فنزويلي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 09:46 صباحاً - قال المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، إن أكثر من 600 من ضباط الجيش في بلاده انشقوا عن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، فيما نددت الخارجية الفنزويلية بالعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على جيشها.

وجاءت تصريحات غوايدو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في أسونسيون أمس الجمعة، بصحبة رئيس باراغواي "ماريو عبده بينيتيز" ضمن جولته لكسب تأييد الدول اللاتينية التي أعلنت بالفعل الاعتراف به كرئيس مؤقت لفنزويلا.

وأوضح غوايدو: "لقد تحدثنا بوضوح إلى القوات المسلحة في فنزويلا، لقد انشق مؤخراً أكثر من 600 ضابط وانحازوا لصف الدستور".

وفي سياق متصل، دانت الحكومة الفنزويلية اليوم السبت، العقوبات الأمريكية ضد جيش البلاد، مؤكدة بأنها جزء من الخطة لإثارة التمرد في بلد من بلاد أمريكا اللاتينية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان: "ترفض فنزويلا مرة أخرى بشكل قاطع فرض العقوبات الأحادية الجانب، التي أعلنت عنها حكومة الولايات المتحدة ضد الجيش الفنزويلي، كجزء من استراتيجية واشنطن الفاشلة لإثارة التمرد ضد حكومة الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو".

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وأضافت "بالتالي، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى إلحاق الضرر بالوطنيين العسكريين لحمايتهم دستور وسيادة وسلامة فنزويلا، مؤكداً أن واشنطن تلجأ إلى التهديدات المباشرة ومحاولات لرشوة الجيش".

وطالبت الخارجية الفنزويلية بوقف ما أسمته "الوقف الفوري للعدوان المتعدد الأوجه وتطالب المجتمع الدولي بالامتثال لميثاق الأمم المتحدة في مبادئه وأهدافه الأساسية من أجل وقف هذه الهجمات الاستعمارية واستعباد الشعب الفنزويلي ذو السيادة".

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة على فنزويلا استهدفت 6 أفراد من بينهم قائد قوات الحرس الوطني في البلاد ريتشارد لوبيز فارجاس".

وتعيش فنزويلا، منذ أكثر من شهر، أزمة نشبت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة في البلاد، خوان غوايدو، نفسه "رئيساً انتقالياً"، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وعقب ذلك أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بتدبير محاولة انقلاب عليه، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وانضم البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، إلى مجموعة من الدول الغربية التي اعترفت بخطوة غوايدو، والذي تلقّى دعماً معنوياً من أمريكا.