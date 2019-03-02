قوات سوريا الديمقراطية تتوغل نحو كيلومتر في آخر جيب لداعش شرقي البلاد

توغلت قوات سوريا الديمقراطية، السبت، نحو كيلومتر في آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي في الباغوز شرقي البلاد، وسط قتال شرس مستمر حتى الساعة 7 تغ.

جاء هذا الاعلان وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية الذي سبق وأن توقع يوم الجمعة الماضي "معركة شرسة" مع عناصر داعش، الذين لا يزالون متحصنين في آخر جيب للتنظيم شرقي البلاد.

وقال مصطفى بالي مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية يوم الجمعة إن مسلحي "داعش" لا يزالون متحصنين في قرية الباغوز على الحدود العراقية ولم يستسلموا.

وأكد أن قوات سوريا الديمقراطية لن تقتحم القرية وتعلن تحريرها قبل أن تتأكد تماما من مغادرة المدنيين لها.

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وكانت الدفعة الأخيرة من المدنيين خرجت من الباغوز أمس الجمعة قبل استئناف العملية العسكرية.

وخرج عدة مئات من الأشخاص من الجيب أغلبهم من النساء والأطفال، الذين خضعوا للتفتيش وفصلوا عن الرجال الذين جرى اقتيادهم للاستجواب.

ومن بين المدنيين الذين خرجوا أشخاص من جنسيات مختلفة منها روسيا وإندونيسيا وأذربيجان.

ويوم الخميس الماضي، أعلن التحالف الدولي مقتل الإرهابي الفرنسي فابيو كلان في الباغوز الذي أعلن في تسجيل صوتي مسؤوليته عن الهجمات التي وقعت في باريس في نوفمبر عام 2015.