انت الان تتابع بومبيو: كوريا الشمالية افتقدت الوضوح في قمة ترامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الجمعة) أن كوريا الشمالية افتقرت إلى الوضوح التام خلال القمة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري كيم جونج أون، بشأن ما يمكنها تقديمه لرفع العقوبات عنها، وهو تفكيك منشأة يونجبيون النووية. وقال بومبيو -في مؤتمر صحفي خلال زيارة قصيرة للعاصمة الفلبينية مانيلا، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية- "كانوا صريحين للغاية فيما يتعلق بما هم مستعدون لفعله في يونجبيون، لكن لم يكن هناك وضوح تام بشأن النطاق الكامل لما هم مستعدون لتقديمه".

وأكد حرص بلاده على العودة إلى الطاولة لمواصلة تلك المحادثات، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية طلبت بصورة أساسية إعفاء كاملا من العقوبات. يذكر أن القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون انهارت بسبب العقوبات المفروضة على بيونج يانج. وقدم الطرفان تفسيرين متناقضين لما

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