مقتل حوثيين بانفجار لغم زرعوه بأنفسهم

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

قالت مصادر يمنية، إن عنصرين من ميليشيا الحوثي الانقلابية لقيا مصرعهما وجرح آخرون جراء انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في وقت سابق، غربي محافظة تعز، وسط البلاد.

جاء ذلك بعد وصل تعزيزات جديدة من عناصر الميليشيا، يوم الخميس، إلى تبة الجبيرية بمنطقة العنيين مديرية جبل حبشي غربي تعز، وفقاً لما ذكره موقع “سبتمبر نت”.

وأكدت المصادر، أن عناصر الميليشيا الحوثية التي قدمت إلى منطقة العنيين لم تكن لديها معلومات بخريطة الألغام التي زرعها الانقلابيون من قبل، ما أدى إلى مقتلهم بانفجار عدد من الألغام.