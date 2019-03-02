قوات سوريا الديمقراطية تتوغل نحو كيلومتر في آخر جيب لداعش

قال المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، السبت، إن القوات توغلت نحو كيلومتر في آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي في الباغوز شرقي سوريا، وسط قتال شرس مستمر حتى الآن، وفقا للعين الإخبارية.
كان مصطفى بالي مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية قال، الجمعة، إن قواته تتوقع "معركة شرسة" مع مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، الذين لا يزالون متحصنين في آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.
وأضاف بالي أن مسلحي "داعش" لا يزالون متحصنين في قرية الباغوز على الحدود العراقية ولم يستسلموا، مؤكدا أن قوات سوريا الديمقراطية لن تقتحم القرية وتعلن تحريرها قبل أن تتأكد تماما من مغادرة المدنيين لها.
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