32 قتيلاً و65 مصاباً جراء هجوم "للشباب" في مقديشيو

لقي 32 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 65 آخرون في هجوم بشاحنة مفخخة نفذته جماعة "الشباب" الإرهابية في العاصمة الصومالية مقديشيو، الجمعة، ولم يستبعد المتحدث باسم خدمة (أمين) للإسعاف، محمد عبد القادر، ارتفاع حصيلة الضحايا.

وكان قائد الشرطة الصومالية أبشير إيزاك قد ذكر في وقت سابق، أن الهجوم وقع بدءاً من ليلة أمس الخميس أمام مدخل الفندق الذي يتردد عليه مسؤولون بالحكومة الصومالية، وأضاف أن 5 مهاجمين حاولوا دخول الفندق لكنهم لم يتمكنوا بسبب الأضرار التي لحقت به فاختبأوا في مبنى مجاور.

وتسبب الانفجار، الذي أعقبه إطلاق نار، في أضرار مادية كثيرة بمتاجر وسيارات في الشارع، وذكرت وسائل إعلام محلية أن جماعة "الشباب" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، الذي قد يكون الأسوأ الذي تنفذه هذه الجماعة في مقديشيو منذ المذبحة التي وقعت في 14 أكتوبر(تشرين الأول) 2017 بشاحنة مفخخة أيضاً وأسفرت عن سقوط 512 قتيلاً، في أسوأ هجوم إرهابي بتاريخ الصومال.

وصرح وزير الإعلام الصومالي محمود جيلي أن المهاجمين قتلوا وأصابوا عدداً من الأشخاص كانوا داخل الفندق، مشيراً إلى أن قوات الأمن تصدت لهم.

وتعيش الصومال في حرب وفوضى منذ عام 1991 منذ أن تمت الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري، مما ترك البلاد دون حكومة فاعلة وفي أيدي ميليشيات إسلامية وأمراء حرب، وتسيطر "الشباب"، التي أعلنت انضمامها إلى تنظيم القاعدة في 2012، على جزء كبير من وسط وجنوب الصومال، وتقاتل من أجل إقامة دولة إسلامية ذات فكر وهابي في البلد الأفريقي.