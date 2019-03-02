ترامب يحمل بيونج يانج مسؤولية وفاة طالب أمريكي

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلاً من الانتقادات في بلاده، بسبب تصريحاته حول الطالب الأمريكي الذي سجن في كوريا الشمالية وأعيد إلى الولايات المتحدة في حالة غيبوبة فارق على أثرها الحياة.

وعقب القمة الثانية التي جمعت بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في هانوي، الخميس الماضي، سئل ترامب خلال مؤتمر صحفي إذا كان تطرق مع كيم إلى قضية الطالب أوتو وارمبير، الذي توفي في يونيو/حزيران 2017 عن 22 عاماً.

ورداً على هذا السؤال، قال ترامب إن كيم "أبلغني أنه لم يكن على علم بالأمر وأنا أصدقه". وأضاف أن الزعيم الكوري الشمالي "يشعر بأسى إزاء هذه القضية، تحدثت بشأنها معه وكان فعلاً يشعر بالأسى، كان على دراية تامة بالملف، لكنه علم به لاحقاً".

كلمات ترامب في هانوي كان لها صدى مزلزل في الولايات المتحدة، حيث أثارت عاصفة من الانتقادات الشديدة حتى في صفوف حزبه الجمهوري.

Advertisements

غير أن ترامب عاد في وقت لاحق وكتب على تويتر "بالطبع أنا أحمّل كوريا الشمالية مسؤولية سوء معاملة وموت وارمبير"، مضيفاً "أنا لا أحب أن يُساء فهمي". لكن ترامب وفي رسالته على تويتر لم يأت على ذكر كيم جونغ أون بالاسم.

وكانت محكمة أمريكية قضت قبل شهرين بإلزام بيونج يانج بدفع مبلغ 501 مليون دولار كتعويض لتسببها بوفاة وارمبير، مرجحة تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله في كوريا الشمالية.

ورفع والدا وارمبير دعوى قضائية ضد كوريا الشمالية في محكمة منطقة واشنطن، بعد إعادة الشاب البالغ 22 عاما من كوريا الشمالية التي كان يزورها إلى الولايات المتحدة في 2017 وهو في غيبوبة، ليتوفى بعد ذلك بأيام.،وسافر أوتو الذي درس الأعمال والاقتصاد في جامعة فيرجينيا إلى كوريا الشمالية من أوهايو، لكنه اعتقل في مطار بيونج يانج واتهم بارتكاب جرائم ضد كوريا الشمالية بزعم إزالته ملصقاً دعائياً لكيم جونج أون.

لكنه عندما عاد إلى الولايات المتحدة بعد 17 شهرا كان فاقداً للبصر والسمع، ويتناول الطعام عبر أنبوب، ويصدر أصواتا غير مفهومة، وحدد طبيبه السبب بتلف في الدماغ ناجم على الأرجح عن عدم تدفق الدم إلى المخ لفترة من 5 إلى 20 دقيقة.