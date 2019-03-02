تجمع موارنة من أجل لبنان يؤكد التحالف مع أبي نصر بانتخابات الرابطة المارونية

أكد "تجمّع موارنة من اجل لبنان" في بيان التحالف مع النائب السابق نعمة الله ابي نصر ضمن اللائحة التوافقية التي يرأسها لانتخابات الرابطة المارونية، على ان يكون امين عام التجمّع ريمون عازار مرشح التجمّع على هذه اللائحة.
وشدد التجمع على التزامه باللائحة كاملة ضمن برنامج عمل واضح مسيحياً ووطنياً، كما أكد ان لا مرشح له على اي لائحة أخرى.
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