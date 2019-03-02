أرسلان: الأفرقاء يهربون من الاعتراف بأن لبنان في معضلة وورطة فساد سياسي بامتياز

أكّد رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، أنّ "كلّ يوم يمضي والأفرقاء جميعًا يهربون من الاعتراف بأنّ لبنان في معضلة وورطة فساد سياسي بامتياز، قبل أيّ شيء آخر".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "ليس لدي أملًا بمعالجة أي مأزق ومشكلة على أسس سليمة، والآتي أعظم".
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