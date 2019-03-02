عبدالله:عيد الدفاع المدني مر كئيبا بسبب تلكؤ المعنيين عن إصدار مرسوم المتطوعين

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "عيد الدفاع المدني في لبنان مر كئيبا، بسبب تلكؤ المعنيين عن تحضير وإصدار مرسوم المتطوعين المزمنين، والذين تقع على عاتقهم أكثر المهمات صعوبة. لقد صدر قانونهم، بانتظار إحقاق العدالة وانصاف هؤلاء المواطنين وعائلاتهم. وما حدا يطرح غدا توازن طائفي، عيب".

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