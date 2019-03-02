أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية - قسد"، "أنّها تقدّمت كيلومترًا واحدًا في معقل تنظيم "داعش" في الباغوز وسط قتال عنيف". وكان قد أفاد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، يوم أمس، بأنّ "بعد أن استكملت قواتنا إجلاء المدنيين من الباغوز وتحرير مقاتلينا الّذين كانوا مختطفين لدى "داعش"، لم يتبقَ في الباغوز سوى الإرهابيين"، لافتًا إلى أنّ "لذلك، بدأت قواتنا التحرك العسكري والاشتباك مع الإرهابيين لاستكمال تحريرها نهائيًّا"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "قوات سوريا الديمقراطية" أعلنت تقدمها كيلومترا واحدا في معقل داعش بالباغوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.