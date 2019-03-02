وزير باكستاني: نعتزم تقديم شكوى بالأمم المتحدة ضد الهند بتهمة الإرهاب البيئي

أعلن الوزير المكلّف بملف التغير المناخي في الحكومة الباكستانية، مالك أمين أسلم، "عزم بلاده تقديم شكوى في الأمم المتحدة ضدّ الهند، تتّهمها فيها بالإرهاب البيئي"، عقب الغارات الجوية الهندية الّتي ألحقت أضرارًا بأشجار الصنوبر.

وبيّن أنّ "المقاتلات الهندية قصفت محمية غابات، وإنّ سلطات باكستان تجري تقييمًا بيئيًّا بحجم الأضرار الّتي لحقت بها، ليكون أساسًا لشكوى سيتمّ تقديمها للأمم المتحدة وجهات أخرى". وركّز على أنّ "ما جرى هناك هو إرهاب بيئي، لأنّ الهجوم أسقط عشرات من أشجار الصنوبر، ممّا يعني وقوع ضرر بيئي بالغ".

وكانت قد قصفت مقاتلات هندية الثلثاء الماضي، منطقة تلال تغطيها الغابات قرب بلدة "بالاكوت" الحدودية شمال باكستان، الّتي تبعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود الهندية في منطقة كشمير الجبلية. وأوضحت الهند "أنّها دمّرت معسكر تدريب لمسلحين وقتلت مئات الإرهابيين".

من جانبها، نفت باكستان "وجود أي معسكرات من هذا النوع في المنطقة".