بومبيو يأمل في مواصله الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عن أمله في مواصله الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، مشيراً إلى أن "الجانبين اتفقا على أنه يجب إجراء المزيد من المحادثات وآمل أن نتمكن من مواصلة الحوار".

كما أشار إلى أن "بومبيو ونظيرتها الكورية الشمالية "لم تصلا تماما في القمة إلى الحد الذي كنا نأمله"، مضيفا: "أن الجانبين مع ذلك "حققا بعض التقدم" في القمة التي استمرت يومين في هانوي".