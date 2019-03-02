جاويش أوغلو: تركيا ستضطلع بدور هام في إعادة إعمار العراق

لفت وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إلى أن "تركيا ستضطلع بدور هام في إعادة إعمار العراق"، معرباً عن "استعداد تركيا لمشاركة تجاربها مع العراق"، مشيراً إلى أن "لعراق يملك من المقومات ما يجعله مرشحا لرفع التبادل التجاري مع تركيا، ليصل إلى 100 مليار دولار، مرتفعا من القيمة الحالية التي لا تتجاوز 10 مليار دولار".

ذكّر بـ"عزم تركيا فتح معبر حدودي جديد مع العراق قرب قرية "أوفاكُوي" بولاية شرناق جنوب شرقي بلاده، على بعد نحو 7 كيلومترات عن المثلث الحدودي التركي العراقي السوري"، معرباً عن "استعداد تركيا لمشاركة تجاربه مع العراق، إضافة إلى تعهدها بتقديم 5 مليارات دولار في "مؤتمر الكويت" لإعادة إعمار البلد العربي".