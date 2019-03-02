انطلاق مناورات عسكرية واسعة النطاق لقوات الدفاع الجوي الروسية

أعلن المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، العقيد فاديم أستافييف، "انطلاق مناورات عسكرية واسعة النطاق لقوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية".

وذكر أنّ "المناورات ستجري في 30 ميدانًا في مقاطعات روستوف وفولغوغراد وأستراخان وإقليمي ستافروبول وكراسنودار وجمهورية القرم، وفي 5 جمهوريات شمالي القوقاز، بينها الشيشان وداغستان".

وكانت قد بدأت التدريبات بمشاركة 3.5 ألف عسكري، وتستخدم وحدات الدفاع الجوي المشاركة في المناورات، أنظمة "تونغوسكا" و"شيلكا" و"إس 400 تريومف" و"تور أم" و"بوك أم 3" و"أوسا" و"ستريلا 10 أم".