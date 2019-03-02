روسيا تنوي إطلاق دفعة جديدة من صواريخ "سويوز" و"أنجارا" إلى الفضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):
أفادت مصادر روسية أن موسكو أنفقت 112 مليار روبل (نحو 1.8 مليار دولار أمريكي) على إنشاء وتطوير صواريخ جديدة من طراز "أنجارا"، بما في ذلك تصنيع مركبتين لإجراء إطلاق اختباري، وبناء مجمع للإطلاق في محطة بليسيتسك الفضائية.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن مصادر في مركز "خرونيتشيف" للصناعات الفضائية قولها إن روسيا عازمة على إطلاق دفعة جديدة من صواريخ "سويوز" و"أنجارا" المعدلة إلى الفضاء هذا العام.
ومن المفترض أن ينطلق صاروخ "أنجارا آيه 5" الروسي الثقيل في رحلة جديدة إلى الفضاء نهاية العام الجاري، وسيزود هذه المرة بوحدة تسريع جديدة طورتها شركة "إينيرجيا" في إطار مشروع تابع لوزارة الدفاع الروسية.
أما عملية الإطلاق، فمن المفترض أن تجري من مطار "بليسيتسك" الفضائي، الذي يستخدم غالبا لإطلاق الصواريخ المخصصة لمهمات تابعة لوزارة الدفاع الروسية.
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