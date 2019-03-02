حالة الطقس: أمطار متفرقة ودرجات الحرارة دون المعدلات السنوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، ما بين غائم جزئيا حتى غائما، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة في شمالي ووسط البلاد، وتبقى درجات الحرارة دون المعدلات السنوية.

ومن المحتمل أن تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، ويخشى، بدرجات قليلة، من حدوث فيضانات في غور الأردن وبرية الخليل، كما تتساقط الثلوج في جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان المحتل 11 – 6، الخالصة (كريات شمونه) 14 – 8، صفد 9 – 5، طبرية 16 – 9، الناصرة 12 – 7، حيفا 15 – 10، يافا 15 – 10، القدس المحتلة 10 – 6، عسقلان 15 – 10، عين جدي (البحر الميت) 20 – 13، بئر السبع 16 – 7، أم رشرش (إيلات) 22 – 13.