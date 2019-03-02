انت الان تتابع تفاصيل خبر الصومال.. مقتل 26 عنصراً من حركة "الشباب" في عملية جوية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 08:29 صباحاً - أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) أنها قتلت 26 عنصراً من حركة "الشباب"، في عملية جوية لها بمحافظة هيران وسط الصومال.

وقالت القيادة في بيان لها، أصدرته الجمعة، إن الهجوم الجوي الذي جرى الخميس، كان الـ24 من نوعه ضد "الشباب"، خلال العام الجاري.

وأضافت أن أفريكوم ستواصل التعاون مع الإدارة الصومالية ضد حركة الشباب.

بيان أفريكوم لم يقدم معلومات حول ما إذا أوقع الهجوم ضحايا بين المدنيين من عدمه.

وفي بيان سابق أصدرته في 25 فبراير المنصرم، أكدت أفريكوم مقتل 35 مسلحاً في غارة جوية استهدفت حركة "الشباب" الصومالية، وسط البلاد قرب الحدود مع إثيوبيا.

وأكدت في حينها أن الضربة وقعت قبل يوم من إصدار البيان، على بعد 37 كم شرقي مدينة "بلد وين"، مركز هيران.

ومنذ طرد حركة "الشباب" من العاصمة مقديشو، في 2011، بفضل قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، تكثّف الحكومة الصومالية والجيش الأمريكي الضربات على الحركة المتشددة، التي تنفّذ باستمرار عمليات مسلحة توقع ضحايا من المدنيين والعسكريين.