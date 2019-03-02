انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل أول متظاهر في احتجاجات الجزائر ضد ترشح بوتفليقة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 08:29 صباحاً - ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، أن شخصاً واحداً قُتل خلال التظاهرات التي عمت الجزائر أمس الجمعة، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ليكون بذلك القتيلَ الأول في الاحتجاجات المستمرة منذ الشهر الماضي.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن المتظاهر قُتل خلال اشتباكات بين الشرطة ومحتجين قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية.

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين رشقوها بالحجارة قرب القصر الرئاسي؛ وهو ما أسفر عن وقوع بعض الإصابات من الجانبين.

وشهدت الجزائر، أمس، تظاهرات واسعة في مختلف أرجاء البلاد ضد ترشح بوتفليقة، الذي يحتفل اليوم السبت بعيد ميلاده الـ82، في حين أطلقت السلطات سراح عدد من الصحفيين، لتهدئة الشارع.

كما عملت السلطات الجزائرية على وقف مؤسسات المترو والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المتجهة نحو وسط العاصمة، لمنع تدفق المحتجين إلى الجزائر الوسطى، وفق وسائل إعلامية محلية.

وأعلنت قوى معارِضة "دعمها الاحتجاجات الشعبية السلمية"، ودعت السلطات إلى "التعامل بإيجابية مع مطالب المحتجين قبل فوات الأوان".

وتشهد الجزائر تظاهرات مستمرة منذ أن أعلن بوتفليقة، في 10 فبراير الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل المقبل؛ تلبية لـ"مناشدات أنصاره"، متعهداً في رسالة وجهها إلى الجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" في حال فوزه.