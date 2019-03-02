شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الوطني للأرصاد يوجه تحذيرا لسائقي المركبات والان مع التفاصيل

حذر المركز الوطني للأرصاد سائقي المركبات في عدد من المحافظات من الانخفاض الحاد في مدى الرؤية الأفقية نتيجة كتلة الغبار الواسع الانتشار خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم الجمعة، أن كتلة غبار واسع الانتشار مصدرها وسط شبه الجزيرة العربية تؤثر حالياً على صحراء الربع الخالي.

وتوقع المركز أن تتقدم كتلة الغبار جنوباً وتتأثر بها صحاري محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب) وقد يشمل تأثيرها محافظة الجوف وربما أجزاء من محافظتي صعدة، والبيضاء لكن بكثافة أقل.

كما نبه المركز المواطنين في المحافظات المذكورة، بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من آثار موجة الغبار خاصة الذين يعانون من أمراض الصدر، وكذلك سائقي المركبات في الخطوط الطويلة وفي الطرقات الصحراوية من الانخفاض الحاد في مدى الرؤية الأفقية.