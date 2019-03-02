شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حجور تتمكن من إسقاط ثاني طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي الانقلابية والان مع التفاصيل
تمكنت قبائل حجور في محافظة حجة، الجمعة، من إسقاط ثاني طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي الانقلابية، بعدما أسقطت الأولى بمنطقة العرام جنوبي مديرية كشر، وفق ما ذكرته صحيفة "الوئام" السعودية.
وتواصل قبائل حجور، تحقيق الانتصارات على ميليشيا الحوثي، بعد شن عدد من الهجمات على مواقع الانقلابيين حديثاً، وتحريرها من سيطرة الحوثي، فضلًا عن استهداف عدد من قادة الميليشيا.
وكانت قبائل حجه أعلنت الخيمس النفير العام لمساندة قبائل حجور كما اعلن الجيش الوطني عن تحريك 8 كتائب عسكرية لفك الحصار ومساندة القبائل لقتلاع مليشيات الحوثية الانقلابية.
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