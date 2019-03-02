شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس الحضرمي وليد بازار ينال درجة الدكتوراة من جامعة اسيوط والان مع التفاصيل

نال الباحث الحضرمي المهندس وليد أحمد سالم بازار الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة حضرموت درجة الدكتوراة في الهندسة الانشائية عن جدارة واستحقاق من جامعة اسيوط بجمهورية مصر العربية عن رسالته ( تحسين كفاءة التقوية الأعمدة الخرسانية المسلحة ذات القطاع غير الدائري والمحاطة برقائق البوليمرات المسلحة بالألياف باستخدام تعديل شكل القطاع ) . وتكونت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور عبدالرحمن مجاهد أحمد استاذ الهندسة الانشائية بجامعة أسيوط و الاستاذ الدكتور عمر أحمد فرغل استاذ المنشأت الخرسانية بجامعة أسيوط والاستاذ الدكتور محمد محمود أحمد استاذ الهندسة الانشائية المساعد بجامعة أسيوط . وفي تصريح للدكتور وليد بازار عقب منحه درجة الدكتوراة قال انه يشكر الله أولا وأخيرا ثم الشكر بعد الله لوالديه العزيزين واخوانه واصدقائه وزوجته واهلها والشكر موصول لكل من وقف بجانبه وشجعه وساعده ولو بكلمة و لاساتذته المشرفين وانه سيعود باذن الله لخدمة الوطن و جامعة حضرموت .

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