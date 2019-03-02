شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح عيادتين في عدن والان مع التفاصيل

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عيادتين للأسنان في المجمع الصحي بالتواهي والمجمع الصحي بالقلوعة في عدن باليمن.

وحضر الافتتاح ممثلو الهلال الأحمر الإماراتي محمد الكعبي وسلطان الشامسي، ومدير عام مديرية التواهي عبدالحميد الشعيبي، ومديرة مكتب الصحة بالمديرية الدكتورة إقبال علي شايف، وعدد من المسؤولين في مديرية التواهي.

وأشادت الدكتورة إقبال بدعم الهلال الأحمر الإماراتي لمكتب الصحة بالمديرية على تأهيل المبنى وتزويده بعدد من الأجهزة الحديثة بما في ذلك تجهيز عيادات الأسنان بالكراسي الحديثة مع ملحقاتها، حيث ستخدم ما يزيد عن 80 ألف نسمة في المديرية.

وثمّنت مديرة المجمع الصحي بالتواهي الدكتورة عبير عبده نعمان، والدكتورة هلا إبراهيم محمد مديرة المجمع الصحي بالقلوعة، الدعم الذي قدمته الإمارات عبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي للمجمع.