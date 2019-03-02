تركيا: سنفتتح معبرا جديدا مع العراق وسنشارك بدور هام باعماره

الخليج 365/ بغداداعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن عزم بلاده فتح معبر حدودي جديد مع العراق، فيما اشار الى ان تركيا ستضطلع بدور هام في إعادة إعمار العراق.

وقال اوغلو خلال مشاركته في لقاء جمع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعالم الأعمال بولاية بورصة شمال غربي تركيا، ان "تركيا ستضطلع بدور هام في إعادة إعمار العراق"، معربا عن "استعداد تركيا لمشاركة تجاربها مع العراق، إضافة إلى تعهدها بتقديم 5 مليارات دولار في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار البلد العربي".



واضاف أوغلو أن "العراق يملك من المقومات ما يجعله مرشحا لرفع التبادل التجاري مع تركيا، ليصل إلى 100 مليار دولار، مرتفعا من القيمة الحالية التي لا تتجاوز 10 مليار دولار".

وفي هذا السياق، ذكّر الوزير التركي عزم بلاده "فتح معبر حدودي جديد مع العراق قرب قرية أوفاكُوي بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد"، لافتا الى ان "المعبر يبعد نحو 7 كيلومترات عن المثلث الحدودي التركي العراقي السوري".

وفي شباط الماضي، استضافت الكويت مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق، حصل بغداد من خلاله على تعهدات من مستثمرين ومانحين بقيمة 30 مليار دولار، لإعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد تنظيم "داعش"، على مدى ثلاث سنوات (2014-2017).

وفي سياق آخر، تطرق تشاووش أوغلو، إلى القطاع السياحي التركي، متوقعا أن "يبلغ عدد السياح الذين سيزورن بلاده بحلول 2023، نحو 60 مليون سائح".

ودعا إلى "تعزيز السياحة الصحية لما حققته تركيا من إنجازات في هذا الإطار"، متوقعا أن "تبلغ عائدات القطاع بحلول العام نفسه، نحو 50 مليار دولار".

