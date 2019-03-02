الان تتابع تزايد تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأطفال في إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

استمر النظام الإيراني انتهاكاته الحقوقية الواسعة ضد محتجين ومعارضين داخل البلاد، إثر سوء الأوضاع الاقتصادية، وتزايد تنفيذ أحكام إعدام بحق الأطفال.

وأعرب جاويد رحمان، المقرر الأممي الخاص بملف حقوق الإنسان في إيران، عن قلقه إزاء تلك الانتهاكات، مؤكداً أن طهران تواصل حملتها القمعية ضد نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان وعمال ومحامين وصحفيين، حيث تعرضوا إما للسجن أو التضييق الأمني، فضلا عن سوء المعاملة.

وقال رحمان، في تقرير إن الاستياء الشعبي تزايد في إيران خلال الفترة من ديسمبر 2017 حتى يناير 2018، بسبب تدني مستوى المعيشة، وارتفاع حجم التضخم السلعي، إلى جانب تأخر الأجور الشهرية.

وأكد تقرير مقرر منظمة الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران أن السلطات أعدمت قرابة 207 أشخاص في السجون المحلية، منذ مطلع عام 2018 حتى نهاية أكتوبر الماضي، حيث شملت عمليات الإعدام أقليات دينية وعرقية في البلاد.

التقرير انتقد أيضاً سجل طهران الأسود حقوقيا، حيث تواصل السلطات استخدام عقوبة الإعدام في أعمال غير القتل العمد، إلى جانب إعدام أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما، خلافا للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي وقع عليها النظام الإيراني.

ونفذ نظام ولاية الفقيه منذ مطلع العام الماضي وحتى الآن 61 حكماً بالإعدام ضد أطفال، في الوقت الذي ينتظر 85 طفلاً على الأقل دورهم في تلك الأحكام المروعة، حسب التقرير الأممي.

واضاف التقرير: يمارس النظام الإيراني انتهاكات حقوقية إزاء حرية العمل النقابي، والتجمع السلمي لعمال ومعلمين، وطلاب وأقليات دينية وعرقية.