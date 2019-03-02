السيطرة على حريق هائل بسطح مبنى بنك «باركليز» في لندن

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

أعلنت هيئة إطفاء لندن عن السيطرة على حريق هائل نشب في أحد مباني منطقة البنوك بالعاصمة البريطانية لندن.

ونشب الحريق في سطح مبنى بنك “باركليز” بمنطقة كناري وارف بالعاصمة البريطانية لندن، في الساعات الأولى من صباح السبت، حيث شارك في جهود إطفاء الحريق أكثر من 60 رجل إطفاء، بحسب وسائل الإعلام البريطانية.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن الدخان الأسود الكثيف تصاعد من مبنى بنك “باركليز” بمنطقة كناري وارف في لندن. وقالت الصحيفة إن الحريق نشب في وحدة للتبريد إلا أنه لم يمتد لباقي أجزاء المبنى.