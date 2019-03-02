الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات الإرهابية في مقديشو

اسماء السيد - ادان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الصومالية مقديشو أمس، مقدمًا تعازيه لأسر و أصدقاء الضحايا، وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد غوتيريس دعم وتضامن الأمم المتحدة مع شعب الصومال و حكومته الفيدرالية في هذا المسعى، كما أشاد باستجابة خدمات الطوارئ الصومالية للتفجيرات، معربًا عن ثقته في أن مثل هذا العنف لن يثني الصوماليين عن السعي على مسار تحقيق مستقبل سلمي و مزدهر.