مباحثات اميركية-كورية جنوبية بعد قمة ترمب كيم

اسماء السيد - أجرى وزير الخارجية الاميركي مايكل بومبيو أمس اتصالاً هاتفيًا مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا كانغ.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الاميركية أن الجانبين ناقشا قمة الولايات المتحدة و جمهورية كوريا الشمالية في هانوي.

وبحسب البيان اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق عن كثب بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي.

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