سفير اليابان في طهران: سنحافظ على تجارتنا مع إيران رغم الحظر الأميركي

أكّد سفير اليابان لدى طهران ميتسوجو سايتو، أنّ "رجال الأعمال اليابانيين سيواصلون تجارتهم مع إيران، رغم الحظر الأميركي المفروض على إيران، وفقًا لمصالحهم الخاصة".

ولفت خلال اجتماع مع محافظ بنك إيران المركزي عبد الناصر همتي، إلى أنّ "الشركات اليابانية حافظت على تجارتها مع إيران على مدار الشهور الأخيرة رغم ضغوط العقوبات الأميركية.

وأعلن أنّ "وفدًا مصرفيًّا إيرانيًّا سيزور طوكيو قريبًا".