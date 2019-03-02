حكومة ألمانيا تحتج على رفض تركيا تجديد الاعتماد لمراسلين يعملون بوسائل اعلام ألمانية

أعلنت الحكومة الألمانية، احتجاجها على رفض السلطات التركية تجديد الاعتماد لمراسلين صحفيين، يعملون في وسائل إعلام ألمانية بدون إبداء أسباب لذلك الرفض.
ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأميركية عن وسيلتين إعلاميتين في ألمانيا، هما شركة "زي دي اف" التلفزيونية وصحيفة 'تاجيس شبيجل' الألمانية اليومية، قولهما، إن طلبات التجديد لعمل مراسليهما في تركيا رفضت، مشيرة إلى أن الوسيلتين قررتا الاستئناف، ووصفت وزارة الخارجية الألمانية القرار التركي بأنه "غير مفهوم".
يُشار إلى أن العلاقات التركية الألمانية توترت خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ عام 2016، وكان أبرز هذه الأسباب اعتقال تركيا للعديد من المواطنين الألمان بما فيهم صحفيون
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