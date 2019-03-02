خارجية أميركا: الغاء تأشيرات 49 شخصا من المتحالفين مع مادورو

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة ألغت تأشيرات 49 شخصا من المتحالفين مع الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو. وأوضحت الوزارة إنها تفرض قيودا على التأشيرات "للأفراد المسؤولين عن تقويض الديمقراطية فى فنزويلا وإن هذه السياسة ستطبق على العديد من المسؤولين المتحالفين مع مادورو وعائلاتهم".

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