وزير الدفاع الموريتاني يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن وزير الدفاع الموريتاني، محمد ولد الشيخ محمد أحمد المكنى ترشحه للانتخابات الرئاسية في حزيران 2019. وتوجه في خطاب إلى 8 آلاف شخص في ملعب قائلا: "عليكم جميعاً القيام بالهبة اللازمة لجعل هذه الانتخابات نجاحاً تاماً لتمكيني من تنفيذ البرنامج الطموح المزمع".

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