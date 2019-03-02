اصطدام طائرة خاصة صغيرة بمبنى سكني في فلوريدا ومقتل الطيار

اصطدمت طائرة خاصة صغيرة بمبنى سكني في ولاية فلوريدا الأميركية، مما أدى إلى مقتل الطيار. وذكرت قناة "CBS4 Miami" ان الطائرة كانت تستخدم لأغراض دعائية. من جهته، أوضح رئيس فرق الدفاع المدني في المدينة ستيفن غولان، إن "الطائرة الدعائية اصطدمت بمبنى شاهق بين الطابقين الـ16 والـ17، وسقطت قرب المجمع".

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