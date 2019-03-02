خارجية أميركا:حل مشكلة إجلاء النازحين من مخيم الركبان يتطلب تنسيقا معنا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن حل مشكلة إجلاء النازحين من مخيم الركبان جنوب سوريا، يتطلب تنسيقا مع واشنطن والأمم المتحدة.
وأوضحت ان "أميركا تؤيد دعوة الأمم المتحدة لإيجاد حل مستدام لمشكلة الركبان وفقا لمعايير الحماية وبتنسيق الجهود مع كافة الأطراف المعنية، غير أن المبادرات الروسية التي تنفذ من جانب واحد لا تفي بهذه المعايير".
وأكدت استعداد واشنطن والأمم المتحدة "لجهود منسقة لضمان المغادرة الآمنة والطوعية والواعية لمن يرغبون في ذلك".
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