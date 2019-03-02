داخلية النمسا: تغيير أسماء مراكز اللاجئين إلى مراكز المغادرة

أعلن وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل الانتهاء من تغيير أسماء مراكز استقبال اللاجئين إلى مراكز المغادرة، موضحا ان "تغيير القانون ليس ضروريًا لإجراء التعديل على أسماء تلك المراكز خاصة المركز الرئيسي المعروف باسم "ترايس كيرخن"، مشيرًا إلى أن وجود طالبي اللجوء في المركز ليلاً صار إلزاميا.

وأوضح الوزير أنه يتعين فحص هوية طالب اللجوء جيدًا وسرعة الانتهاء من إعداد تقرير تقييم المخاطر وتحديد التاريخ الجنائي لطالبي اللجوء. وأكد أنه لن يتم أيضًا إعادة توطين طالبي اللجوء في أي مكان في الدولة خاصة القادمين من بلاد مستقرة وآمنة.