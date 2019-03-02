أعلن وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل الانتهاء من تغيير أسماء مراكز استقبال اللاجئين إلى مراكز المغادرة، موضحا ان "تغيير القانون ليس ضروريًا لإجراء التعديل على أسماء تلك المراكز خاصة المركز الرئيسي المعروف باسم "ترايس كيرخن"، مشيرًا إلى أن وجود طالبي اللجوء في المركز ليلاً صار إلزاميا.
وأوضح الوزير أنه يتعين فحص هوية طالب اللجوء جيدًا وسرعة الانتهاء من إعداد تقرير تقييم المخاطر وتحديد التاريخ الجنائي لطالبي اللجوء. وأكد أنه لن يتم أيضًا إعادة توطين طالبي اللجوء في أي مكان في الدولة خاصة القادمين من بلاد مستقرة وآمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر داخلية النمسا: تغيير أسماء مراكز اللاجئين إلى مراكز المغادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.