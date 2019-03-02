معلومات الجمهورية: مسألة مكافحة الفساد تم التفاهم عليها بين بري ونصرالله

أفادت معلومات صحيفة "الجمهورية" بأنّ "مسألة مكافحة الفساد تمّ التفاهم عليها بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في اللقاء الأخير الّذي جمعهما بعد طول انقطاع في 28 أيار الماضي، وذلك عقب الانتخابات النيابية".

وأوضحت أنّه "تمّ الاتفاق على تفاصيل مرحلة ما بعد تأليف الحكومة، ومن بين عناوينها الأساسية حملة مكافحة الفساد الّتي ستكون هدفًا مركّزًا للحزب، بالتعاون مع بري". ولفتت إلى أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل سبق له أن أثار هذه المسألة أيضًا في اللقاءات الّتي جمعته مع السيد نصرالله قبيل الانتخابات، حيث أبلغ باسيل إلى مضيفه أنّ "التيار" مصرّ على الشروع في حملته لمكافحة الفساد جديًّا، بحيث لا تستثني أي جهة؛ طالبًا مساندته في "حرب التحرير الداخلية".