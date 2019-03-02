مراقبون استغربوا عبر "الجمهورية" بروز محاولات لوضع البلد على سكة التوتر السياسي

أعرب مراقبون لصحيفة "الجمهورية" عن استغرابهم "بروز محاولات لوضع البلاد على سكة التوتر السياسي والمذهبي، بما يهدّد بإعادتها إلى صفحات سود كانت شهدتها سابقًا، وألقت بتبعاتها على الوضع الداخلي واستقراره".

ولاحظوا "الاصطفاف السياسي المعلن حول رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، خصوصًا في أوساط "تيار المستقبل" وأركان 14 آذار، في مقابل اصطفاف غير معلن حول "حزب الله" وحلفائه، خصوصًا أنّ السنيورة هاجم "حزب الله" والجميع من خلال تناوله الحقبة الماضية، ما يؤشّر إلى أنّ البلاد ستكون أمام مهبّ توتّر سياسي عنوانه قضية الـ11 مليار دولار، ويشكّل إيذانًا بأزمة سياسية مفتوحة تترك تداعياتها على كلّ المستويات، في ما بدأ الجميع يترقّب ما سيكون عليه ردّ "حزب الله".