خليل: لدينا فرصة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي عبر إصلاحات جديّة

أشار وزير المال علي حسن خليل في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بعد أن قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت تصنيف لبنان الائتماني، ولكن مع تغيير النظرة من مستقرة الى سلبية، فإن هذا يعتبر تذكيراً بأن لدينا فرصة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي عبر إجراءات إصلاحية جديّة تضعنا على مسار جديد يفتح المجال للخروج من الأزمات، والمراهنة كبيرة على الحكومة لكن من دون مهلٍ مفتوحة".

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