مستشار البيت الأبيض: قمة محتملة بين ترامب وشي نهاية مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

قال المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض لاري كودلو يوم الجمعة إن من المرجح أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة في فلوريدا قبل نهاية الشهر الجاري مع نظيره الصيني شي جينبينج لحسم جوانب رئيسية لاتفاق تجاري.

وفي مقابلة على قناة "فوكس بزنيس"، قال كودلو إن الزعيمين قد يوقعان اتفاقا تجاريا بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يلتقيان في مار أ لاجو منتجع ترامب في فلوريدا.

وقال إنه " لم يتم بعد التثبت تماما من ذلك.. لكن أعتقد أنه يمكنكم توقع ذلك".

وأشاد كودلو بالتقدم الأخير في سلسلة مفاوضات جرت بين وفدي الصين وأمريكا ما دفع ترامب قبل أيام إلى تأجيل فرض رسوم جديدة على السلع القادمة من بكين إلى أجل غير مسمى.

وذكر كودلو أنها "ثورة فعلية" في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة، متعهدا بأن تشمل الاتفاقية إجراءات حماية نافذة. وقال إنه إذا انتهكت الصين الاتفاق، سترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية.

وقال كودلو في مقابلة أخرى قبل أيام، إن الصين ستوافق على خفض الدعم الحكومي لكيانات القطاع الخاص.

وأضاف كودلو لقناة "سي إن بي سي" يوم الخميس: "يجب أن أخبركم أن التقدم كان رائعا. ويجب أن نسمع من الجانب الصيني. نسمع من الرئيس شي ومكتبه السياسي بالطبع. لكن أعتقد أننا نتجه نحو إبرام اتفاق تاريخي رائع".

وفي تغريدتين على موقع تويتر، في وقت متأخر من مساء الجمعة، قال ترامب أيضا إن المحادثات "تمضي قدما بشكل جيد".

وتابع "لقد طلبت من الصين أن ترفع بشكل فوري كل الرسوم المفروضة على منتجاتنا الزراعية (ومن بينها لحوم الأبقار ولحوم الخنزير) بناء على حقيقة أننا نمضي قدما بشكل جيد في المناقشات التجارية وأنني لم أقم بزيادة الدفعة الثانية إلى 25 بالمئة في أول مارس".

وأضاف "هذا مهم للغاية بالنسبة لمزارعينا العظام- وبالنسبة لي".