ترامب يكشف عن تطورات جديدة حول المفاوضات مع الصين

أحمد قاسم

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، عن تطورات جديدة حول الحرب التجارية مع الصين، والتي اندلعت بعد أن فرضت واشنطن تعريفات جمركية على الواردات الصينية.

وقال الرئيس الأمريكي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد طلبت من الصين إلغاء جميع التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية، بما في ذلك لحوم الأبقار وغيرها، وذلك من منطلق النتائج الجيدة للمباحثات التجارية بيننا".

وأضاف: "بناء على ذلك، لم أقم بتنفيذ الحزمة الثانية من التعريفات الجمركية على البضائع الصينية،...