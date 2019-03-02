"الحياة": السنيورة التقى الحريري قبل تنظيم المؤتمر الصحافي فأيده الأخير بعقده

عَلِمت صحيفة "الحياة" أنّ "رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، قبل تنظيم المؤتمر الصحافي ردًّا على ما أُثير عن قضية الـ11مليار دولار والحسابات المالية للدولة، وأطلعه على نيّته عقده، فأيّده الحريري في ذلك، خصوصًا أنّ "كتلة المستقبل" كانت رأت في بيانها الثلثاء الماضي أنّ "بعض المطالعات الّتي استفاقت أخيرًا على وجود هدر وفساد في الإدارة اللبنانية، افتراء لن يمرّ للاقتصاص من النهج الّذي ساهم في إعمار البلد".

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