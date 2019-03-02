فنيانوس بحث مع رئيس دير مار مارون- مجد المعوش في إنماء منطقة الشوف

التقى وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، في مكتبه، رئيس دير مار مارون- مجد المعوش الأب سمير غاوي، الأب مارون القزي، الأب عادل العلم، الأب وسيم كلاكش والأب جوزيف عواد، وبحث معهم في إنماء منطقة الشوف.

ولفت الأب غاوي، إلى أنّ "الزيارة هي للتهنئة، وكانت مناسبة تداولنا في الشؤون الإنمائية لمنطقة، ووجّهنا لفنيانوس دعوة لزيارة الدير".