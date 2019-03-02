قرطباوي: المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء لم يثبت فاعليته وكل فريق يحمي جماعته

ركّز وزير العدل الأسبق شكيب قرطباوي، أنّ "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يحظى بأهمية قوية من حيث الصلاحيات الّتي يتمتّع بها، لكن بالممارسة لم يثبت فاعليّته ولا مرّة، انطلاقًا من أنّ كلّ فريق سياسي يحمي جماعته من الملاحقة".
وأكّد في تصريح صحافي، أنّ "هذا المجلس لديه صلاحية محاكمة رؤساء، لكن غياب أي قرار جدّي بملاحقة أي رئيس أو وزير مرتكب، يبقى عديم الجدوى". ولفت إلى أنّه "إذا أردنا أن نحارب الفساد، يجب أن لا يقتصر الأمر على الموظفين من الفئات الدنيا، بل يجب أن يطال من هم في المراكز العليا بمن فيهم السياسيون".
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