الأخبار: دوكان عبر عن استيائه من عدم جدية المسؤولين اللبنانيين

أبلغت مصادر اجتماع الدبلوماسي الفرنسي والمسؤول عن تنفيذ مقررات مؤتمر "باريس 4" بيار دوكان مع سفراء الدول المانحة "الأخبار" أنّ دوكان "عبّر، بعد جولته على الوزارات، عن استيائه من عدم جدية المسؤولين اللبنانيين، وعدم قدرتهم على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة"، معتبراً أنّهم "يُضيعون وقت شعبهم ووقتنا".

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