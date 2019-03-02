القرعاوي: ما يريده الحريري منع الإنهيار الإقتصادي بعيدا عن الحسابات الضيقة

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد القرعاوي أن "المكسب الحقيقي الذي أراده رئيس الحكومة سعد الحريري هو مكسب الوطن بعيدا من الحسابات الضيقة أو مكاسب محدودة"، متسائلاً "الكل يتحدث عن الفساد، إذا أين يكمن الفساد ومن هم الفاسدون، وهل الحملة الإعلامية ضد الفساد هي كيد سياسي على الماضي؟".

وخلال إطلاق كتاب "الشهيد الرفيق في عيون الكشافين " والذي أصدرته جمعية "كشاف المستقبل"، أوضح القرعاوي "أننا أمام حكومة "إلى العمل"، وهي حكومة "كلنا للعمل" في سعينا جميعا لكي نكون "كلنا للوطن" والإبتعاد عن المصالح الشخصية أو المكاسب المحدودة، فالمكسب الحقيقي الذي أراده الحريري هو "مكسب الوطن"، لأننا بذلك نحقق الغاية الكبرى للمشاريع الإنمائية ونضع الخطوة الأولى لبناء مستقبل أبنائنا، لقد تابعتم جميعكم جلسات المجلس النيابي خلال مناقشة البيان الوزاري والثقة للحكومة، وقد تكلم أربعة وخمسون نائبا ومن كل الكتل عن الفساد".

ولف إلى أن "الفساد آفة من آفات المجتمع المعاصر نتيجة لتراكمات عاشها مجتمعنا، بسبب الإبتعاد عن القيم والأخلاق والمبادىء، الفساد هو نقيض الإصلاح، ويكرس سوء المعاملة وإنهيار الأخلاق سواء في مجال المال العام، أو النفوذ، أو التعيينات الإدارية والأمنية وتعيينات الفئات الاولى".

وشدد القرعاوي على أن "الفساد الحقيقي هو بعدم تطبيق القوانين في جميع مفاصل الدولة، ومن يريد محاربة الفساد عليه الإبتعاد عن المحاصصة السياسية والفئوية، وتطبيق المعايير القانونية والإعتماد على الكفاءة والنزاهة ورفع الغطاء عن المرتكبين لتعود الثقة إلى الناس".