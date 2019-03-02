أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، عقب تلقّيه كتابًا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، دعاه خلاله إلى تعيين القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أنّ "الهيئة العامة لمحكمة التمييز (المؤلفة من رؤساء محاكم التمييز في لبنان)، اجتمعت واختارت ثمانية من كبار القضاة رتبة ودرجة، وهم رئيس مجلس القضاء الأعلى (القاضي فهد) الّذي يرأس مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، والقضاة: جوزيف سماحة، ميشال طرزي، كلود كرم، سهير الحركة، جمال الحجار، عفيف الحكيم ورولا جدايل".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّه "تمّ تعيين المدعي العام لدى المجلس وهو النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، ومساعدين له هما القاضيان عماد قبلان وموريس بركات". وأكّد "أنّه وجّه كتابًا إلى وزير العدل ألبير سرحان بهذه النتيجة، على أن يحيلها الوزير إداريًّا إلى المجلس النيابي".
كانت هذه تفاصيل خبر القاضي فهد: عيّنا أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ووجهنا كتابا بالنتيجة لسرحان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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