محكمة تركية تدين نائب سابق بالبرلمان بتهمة مساعدة منظمة إرهابية

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن محكمة أدانت النائب السابق بالبرلمان أرين أرديم في اتهامات بمساعدة منظمة إرهابية، وقضت بسجنه أربعة أعوام وشهرين.
وأرين أرديم، الذي خسر مقعده في انتخابات العام الماضي، مسجون منذ حزيران بتهمة نشر تسجيلات مكالمات هاتفية بشكل غير قانوني خلال عمله رئيسا لتحرير صحيفة معارضة في عام 2014.
وكانت محكمة تركية أمرت بالإفراج عنه في كانون الثاني لكن محكمة أعلى ألغت القرار، ونفى أرديم اتهامات بمساعدة أنصار رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير محاولة تحركات الجيش عام 2016.
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