مقتل 50 امرأة إيزيدية في مدينة الباغوز السورية على يد داعش

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الأنباء المتداولة عن مقتل 50 امرأة إيزيدية في مدينة الباغوز السورية، واصفة الحادثة بـ"جريمة إبادة جماعية". ودانت الوزارة، "العمل الإجرامي الذي قام به عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بإعدام خمسين فتاة إيزيدية في منطقة الباغوز السورية". وأضافت: "هذا الفعل يضاف إلى سلسلة الجرائم التي سجلها تنظيم داعش خلال سنوات نشاطه في المنطقة".

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