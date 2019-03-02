خارجية الصين: نعارض بشدة تسليم المديرة المالية لشركة هواوي لأميركا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن بكين تعارض بشدة تسليم كندا المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا منغ وان تشو إلى الولايات المتحدة، وقد قدمت إخطارا رسميا شديد اللهجة للسلطات الكندية بهذا الصدد.

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